"La Dinamo e indisciplina" * Detaliul de care Flavius Stoican nu tine cont: "Se epuizeaza echipa"

Articol de GSP - Publicat duminica, 06 martie 2022, 20:15 / Actualizat duminica, 06 martie 2022 20:43Dupa CFR Cluj - Dinamo 4-1, Leo Grozavu, fost antrenor la Sepsi, a criticat faptul ca Flavius Stoican nu insista la antrenamente pe faptul ca echipa lui nu trebuie sa mai aiba jucatori eliminati.Steliano Filip a fost eliminat in aceasta seara in infrangerea lui Dinamo cu CFR Cluj, 1-4, in Gruia;Dinamovistii au avut jucatori eliminati si la partidele cu UTA, CS Universitatea Craiova sau FCSB, ... citeste toata stirea