La doar 14 ani, Maria Pop a cucerit titlul national U16 indoor la tenis de camp, fara sa cedeze niciun set

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 19 ianuarie 2025, 18:22 / Actualizat duminica, 19 ianuarie 2025 18:23Una dintre protagonistele campaniei GSP.ro "Pasiune pura", dedicata sperantelor sportului romanesc, a obtinut in acest weekend o noua performanta. Este vorba despre jucatoarea de tenis Maria Valentina Pop (14 ani), care a cucerit titlul national U16, indoor.Dupa un 2024 foarte bun, in care a castigat doua titluri in turnee de categoria I, la "Dr. Oetker", acasa, si "Avvenire", ... citește toată știrea