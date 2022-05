La litigii suntem pe 4 in lume! Dinamo este, in sfarsit!, de Champions League!

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat miercuri, 06 aprilie 2022, 12:50 / Actualizat miercuri, 06 aprilie 2022 13:16Neseriozitatea cluburilor face ca Liga 1 sa fie una dintre cele mai procesomane. In Europa de Est nu ne intrece nimeni. Dinamo este, in sfarsit!, de Champions League, dar nu sportiv, ci dupa criteriul proceselor pe care le-au provocat "cainii" in anul trecut.Turcii, sauditii, chinezii si romanii au blocat comisiile FIFA in 2021. Cluburile din tarile ... citeste toata stirea