La loc comanda! Vesti bune pentru Dinamo inaintea duelului cu Poli Iasi * Ce jucatori revin dupa accidentari

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 29 februarie 2024, 12:13 / Actualizat joi, 29 februarie 2024 12:56Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul lui Dinamo, a sustinut conferinta de presa premergatoare duelului din deplasare cu Poli Iasi si le-a dat o veste buna suporterilor "cainilor". Partida va avea loc maine, 1 martie, de la 20:00, in etapa #29 din Superliga.Partida este extrem de importanta pentru ambele echipe in contextul in care formatiile se lupta pentru evitarea retrogradarii. Daca ... citește toată știrea