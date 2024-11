La prima interventie ca presedinte al lui Hermannstadt, Daniel Niculae a raspuns transant in razboiul Steaua - FCSB

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat joi, 14 noiembrie 2024, 18:33 / Actualizat joi, 14 noiembrie 2024 19:24Daniel Niculae (42 de ani), noul presedinte de la FC Hermannstadt, a intrat in direct la cateva minute dupa prezentarea oficiala si a intervenit in razboiul dintre Steaua si FCSB, subiectul momentului in fotbalul romanesc.Clubul din Ghencea a decis sa-i dea in judecata pe selectionerul Mircea Lucescu si pe comentatorul sportiv Emil Gradinescu pentru ca acestia au folosit in ... citește toată știrea