Articol de Vlad Rosu - Publicat joi, 10 august 2023, 07:56 / Actualizat joi, 10 august 2023 08:12Legendarul atacant al Stelei, Marius Lacatus (59 de ani), le cere conducatorilor CSA Steaua Bucuresti sa iasa public si sa explice de ce trupa din Ghencea nu are drept de promovare in Superliga nici in acest sezon.Intr-un raspuns dat GSP miercuri, FRF a transmis ca "militarii" nu pot promova nici la finalul sezonului care doar ce a inceput, dat fiind faptul ca echipa din Ghencea se afla inca sub ... citeste toata stirea