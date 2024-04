Lacramioara Perijoc, argint la Campionatele Europene de box * Ne intoarcem cu doua medalii de la Belgrad

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 28 aprilie 2024, 12:29 / Actualizat duminica, 28 aprilie 2024 12:58Lacramioara Perijoc, 30 de ani, a cucerit, sambata, medalia de argint in cadrul Campionatelor Europene de Box de la Belgrad, categoria 54 kg. Pugilista din Romania a cedat in finala in fata sarboaicei Sara Cirkovic, dupa o saptamana pozitiva, incununata cu victorii solide.Parcursul Lacramioarei Perijoc la Campionatele Europene de la Belgrad s-a incheiat cu o finala impotriva ... citește toată știrea