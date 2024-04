Lacramioara Perijoc s-a calificat in finala Campionatelor Europene de box

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 26 aprilie 2024, 00:01 / Actualizat vineri, 26 aprilie 2024 00:19Lacramioara Perijoc (30 de ani) s-a calificat in finala Campionatelor Europene de box, in limitele categoriei 54 de kilograme. Va lupta sambata pentru aur.Lacramioara Perijoc va fi singura reprezentanta a Romaniei in proba de box de la Jocurile Olimpice. Sportiva legitimata la CSA Steaua este in mare forma inaintea competitiei de la Paris.Perijoc a invins-o joi pe irlandeza Niamh ... citește toată știrea