Ladislau Boloni primeste un vot de incredere: "Ne califica!" + Jucatorii nationalei, pusi in garda: "Nu le-ar fi usor cu el"

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 ianuarie 2022, 12:33 / Actualizat duminica, 09 ianuarie 2022 13:28Dorinel Munteanu (53 de ani), recordmanul in privinta meciurilor pentru echipa nationala a Romaniei (134), are incredere ca Ladislau Boloni (68), antrenorul care negociaza preluarea postului de selectioner, ar califica reprezentativa Romaniei la un turneu final.O voce importanta din istoria nationalei, Dorinel Munteanu spune ca Ladislau Boloni, antrenorul care negociaza in aceste zile cu ... citeste toata stirea