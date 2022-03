Larisa Iordache a suferit o noua operatie: "Mi-au pus un stent"

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 martie 2022, 17:38 / Actualizat sambata, 12 martie 2022 17:58Fosta gimnasta Larisa Iordache, retrasa din activitate in luna decembrie a anului trecut, a fost supusa unei noi interventii chirurgicale.In varsta de 25 de ani, Larisa Iordache s-a operat la rinichi pentru a-si rezolva o problema ce i-a mai dat si in trecut batai de cap. Aceasta a fost cea de-a opta interventie chirurgicala suferita de ea in ultimii ani, medicii montandu-i un stent pe care-l ... citeste toata stirea