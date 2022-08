Laszlo Balint, multumit de victoria cu FCU Craiova: "Degeaba jucam bine. Aveam nevoie sa securizam rezultatul pentru a castiga" + Ce spune despre Ivan

Articol de GSP - Publicat duminica, 07 august 2022 23:57 / Actualizat luni, 08 august 2022 00:32FCU Craiova - CSU Craiova 1-2, in etapa a patra din Liga 1. Laszlo Balint, antrenorul de la CS Universitatea, s-a aratat multumit de rezultat si de faptul ca echipa sa a obtinut prima victorie in actuala stagiune din Superliga.Balint a evidentiat faptul ca echipa sa joaca din 3 in 3 zile, iar rezultatul este cel mai important, nu prestatia propriu-zisa din teren.FCU Craiova - CSU Craiova ... citeste toata stirea