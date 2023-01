Laszlo Sepsi, revenire spectaculoasa in fotbalul romanesc! Fostul fundas al nationalei, numit presedinte de club

Sportul Simleu Silvaniei a dat o adevarata lovitura de imagine la inceput de an!Clubul din Liga 3, pe locul 8 in Seria 10, l-a numit in functia de presedinte pe fostul international Laszlo Sepsi, cu patru meciuri sub tricolor.El i-a luat locul lui Ioan Gurzau, care a plecat in aceasta iarna la SCM Zalau.Laszlo Sepsi, presedinte in Liga 3, la Sportul Simleu Silvaniei!Ajuns la 35 de ani, Laszlo Sepsi s-a retras din cariera de fotbalist in vara lui 2019, dupa experienta avuta la Universitatea ... citeste toata stirea