Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 04 noiembrie 2023 23:43 / Actualizat duminica, 05 noiembrie 2023 00:25Laurentiu Popescu (26 de ani), portarul Universitatii Craiova, a fost omul meciului in derby-ul local cu FCU Craiova, incheiat cu scorul de 1-1.Laurentiu Popescu si-a salvat echipa in mai multe randuri in aceasta partida, aparand 6 din cele 7 suturi pe poarta ale adversarilor, inclusiv o parada spectaculoasa in ultimele momente ale meciului.CSU Craiova - FCU Craiova ... citeste toata stirea