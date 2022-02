Laurentiu Reghecampf crede ca oltenii meritau victoria: "CFR? Ocazia lui Omrani, golul, in rest nimic"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 februarie 2022 23:35 / Actualizat duminica, 06 februarie 2022 00:04Laurentiu Reghecampf (46 de ani), antrenorul Universitatii Craiova, a analizat remiza cu CFR Cluj, scor 1-1."Eu cred ca este un punct castigat cu foarte multa munca, din pacate nu am reusit sa marcam si la celelalte ocazii pe care le-am avut. Am inceput foarte bine, ocazie buna Ivan. Cu Sepsi a marcat dintr-o pozitie mai dificila, acum probabil a fost lejer in momentul in care a primit ... citeste toata stirea