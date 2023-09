Articol de Iulian Cuibar - Publicat joi, 21 septembrie 2023, 16:42 / Actualizat joi, 21 septembrie 2023 18:44Campioana Sepsi-SIC a castigat turul cu 59-54 in fata celor de la TTT Riga din preliminariile Euroligii.Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a debutat oficial in noul sezon cu o victorie importanta, 59-54 (14-12, 20-21, 10-14, 15-7) cu TTT Riga, in turul preliminariilor Euroligii feminine. Un duel echilibrat, in care campioana Romaniei a condus la limita dupa primele doua sferturi, 14-12, ... citeste toata stirea