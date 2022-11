"Le-am aratat cine e Steaua!" * Tavi Popescu, dezlantuit in fata microfonului: "Meciul care m-a deblocat, merit sa fiu titular" + "Nu eram pregatit sa fiu capitan"

Articol de GSP - Publicat duminica, 06 noiembrie 2022 23:48 / Actualizat luni, 07 noiembrie 2022 00:08FCSB - Rapid 3-1 | La finalul partidei in care a reusit primul gol din sezon si a bifat si un assist, Tavi Popescu (19 ani, extrema stanga) s-a descatusat la interviuri, vorbind despre statutul lui de titular, taxandu-i pe giulesteni si recunoscand ca nu era pregatit sa fie capitanul echipei."E un sentiment foarte frumos, sper sa ne revenim dupa perioada mai slaba pe care am avut-o. Am ... citeste toata stirea