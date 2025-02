"Le multumesc tuturor, de la femeia de serviciu, la magazioner" * Ioan Ovidiu Sabau, discurs atipic, dupa calificarea in play-off

Articol de Cezar Titor - Publicat luni, 17 februarie 2025, 20:01 / Actualizat luni, 17 februarie 2025 20:44Ioan Ovidiu Sabau, 57 ani, a lansat un val de multumiri tuturor celor din club, imediat dupa succesul cu Unirea Slobozia, scor 3-2, care a definitivat prezenta "studentilor" in play-off."Studentii" au deschis scorul gratie reusitei lui Thiam, insa Slobozia a egalat la nici 60 secunde, prin Ibrian. Ialomitenii au trecut in avantaj pe tabela de marcaj in minutul 32, dupa golul acrobatic ... citește toată știrea