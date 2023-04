Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 28 aprilie 2023, 00:00 / Actualizat vineri, 28 aprilie 2023 00:13Gabriel Glavan, un nume important in zona scoutingului de la noi, nu e de acord cu fanii care i-au fluierat pe fotbalistii lui Dinamo pentru tactica abordata in meciul cu Poli Iasi (1-3), cand trupa lui Ovidiu Burca a pornit majoritatea actiunilor cu constructie de la portarul Oncescu.Deranjati de modul in care favoritii gestioneaza repunerile in joc, mai multi suporteri dinamovisti ... citeste toata stirea