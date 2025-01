LeBron James a mai doborat un record al lui Michael Jordan

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 14:59 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 16:01LeBron James (40 de ani) a reusit al 563-lea meci cu cel putin 30 de puncte in NBA, depasind borna stabilita de Michael Jordan in 2003. Los Angeles Lakers s-a impus in fata celor de la Atlanta Hawks cu 119-102.Cu o aruncare din intoarcere cand mai erau 5:58 de jucat, LeBron a atins cel putin 30 de puncte in sezonul regulat pentru a 563-a oara in cariera, depasind recordul ... citește toată știrea