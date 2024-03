LeBron James, aproape de un record financiar cum nu s-a mai vazut in NBA * Mingea este in terenul sau

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 08 martie 2024, 11:34 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 11:34LeBron James (39 de ani), starul lui Los Angeles Lakers, ramane omul recordurilor in NBA atat din punct de vedere sportiv, cat si din punct de vedere financiar. LeBron poate sa devina primul baschetbalist care castiga din salarii peste 500 de milioane de dolari (531 in total).Extrema a depasit recent borna de 40.000 de puncte marcate in cariera sa, iar acum este aproape sa ajunga ... citește toată știrea