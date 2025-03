LeBron James e "regele" NBA! Superstarul lui Los Angeles Lakers a ajuns la 50.000 de puncte marcate in liga nord-americana

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 05 martie 2025, 10:22 / Actualizat miercuri, 05 martie 2025 10:25In victoria obtinuta de Los Angeles Lakers in fata lui New Orleans Pelicans (136-115), LeBron James (40 de ani) a depasit borna celor 50.000 de puncte marcate in NBA, fiind singurul baschetbalist din istoria ligii nord-americane cu o asemenea performanta.Inaintea duelului cu Los Angeles Clippers de duminica (108-102), LeBron James mai avea nevoie de 18 puncte pentru a ajunge la ... citește toată știrea