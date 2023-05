Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 23 mai 2023, 17:37 / Actualizat marti, 23 mai 2023 18:59LeBron James (38 de ani) ia in calcul retragerea din activitate, in urma esecului suferit cu LA Lakers in finala Conferintei de Vest din NBA, 0-4 la general in fata lui Denver Nuggets.Lakers a pierdut si meciul 4 al seriei cu Denver, scor 111-113, si a iesit din cartile unui nou trofeu. LeBron James a avut o prestatie excelenta, 40 de puncte, 10 recuperari si 9 pase decisive, dar nu a fost ... citeste toata stirea