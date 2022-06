Lectie deschisa VAR in redactia GSP * Cand decide "centralul" si cand decide exclusiv arbitrul VAR + Situatie speciala la penalty

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 30 iunie 2022, 18:34 / Actualizat joi, 30 iunie 2022 18:42Seful proiectului "Arbitraj video in Romania", Alexandru Deaconu, a facut azi o vizita in redactia ziarului, in care a prezentat conceptul VAR, dar si modul in care va fi folosit de saptamana viitoareIn sfarsit, va exista VAR si in fotbalul romanesc! Odata cu startul noului sezon, produs de Supercupa Romaniei dintre CFR si Sepsi, meci care va avea loc sambata ... citeste toata stirea