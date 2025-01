Legenda Craiovei l-a demolat pe Andrei Ivan: "Baliverne pentru a spala imaginea. E inceputul sfarsitului"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 06 ianuarie 2025, 15:54 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 16:11Rodion Camataru, fostul mare atacant al Universitatii Craiova, l-a criticat pe Andrei Ivan, care a ales sa paraseasca Oltenia pentru Adanaspor, locul 19 in liga a doua din Turcia.Dupa 16 meciuri si zero goluri in acest sezon de Superliga, Andrei Ivan va pleca sub forma de imprumut la Adanaspor, echipa care se bate sa se salveze de la retrogradarea in al treilea esalon din Turcia. ... citește toată știrea