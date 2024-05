Legenda NBA din anii '70-'80 a pierdut lupta cu o boala necrutatoare: "A fost unic"

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 28 mai 2024, 12:16 / Actualizat marti, 28 mai 2024 13:04Bill Walton, legenda din NBA, a decedat luni, la varsta de 71 de ani. Dublul campion din NBA a pierdut lupta cu cancerul.Familia lui Bill Walton a anuntat luni decesul fostului jucator, inclus in Hall of Fame-ul din NBA. Walton a fost MVP in NBA in sezonul 1977-1978. In '77 a fost campion cu Portland Tail Brazers, iar in '86 cu Bolton Celtics.VIDEO. Imagini din cariera lui Bill Walton"Bill ... citește toată știrea