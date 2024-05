Legenda Stelei o face praf pe Dinamo, dupa ce "cainii" au remizat cu greu la Miercurea Ciuc: "Penibil. Se chinuie si anul viitor"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 28 mai 2024, 07:06 / Actualizat marti, 28 mai 2024 07:27Fostul mare portar al Stelei Helmut Duckadam (65 de ani) a criticat-o in termeni duri pe Dinamo, dupa ce echipa din "Stefan cel Mare" a remizat la Csikszereda, scor 0-0, si s-a salvat de la retrogradare cu 2-0 la general.Helmut Duckadam este de parere ca Dinamo s-a prezentat lamentabil in returul de la Miercurea Ciuc si ii sfatuieste pe fostii rivali sa schimbe masiv in aceasta vara, daca ... citește toată știrea