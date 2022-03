Legendarul Evgeni Plushenko, mesaj scandalos: "Rusii mei, fiti mandri! Stop rasismului! Stop genocidului! Stop fascismului!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 06 martie 2022, 20:41 / Actualizat duminica, 06 martie 2022 20:48Rusul Evgeni Plushenko (39 de ani), unul dintre cei mai mari patinatori din istorie, le transmite compatriotilor sa mearga cu capul sus in lume si sa nu le fie jena de invazia lansata de Vladimir Putin in Ucraina.Plushenko, cel mai mare patinator din istoria Rusiei, cvadruplu medaliat la Jocurile Olimpice, nu a amintit de razboiul din Ucraina in mesajul transmis astazi pe retelele de ... citeste toata stirea