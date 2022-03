Legendarul Tom Brady s-a razgandit! Revine pe teren, dupa ce-si anuntase retragerea: "Locul meu nu e in tribune"

Articol de GSP - Publicat luni, 14 martie 2022, 10:05 / Actualizat luni, 14 martie 2022 10:27Tom Brady (44 de ani), legendarul quarterback din fotbalul american, a dezvaluit ca revine pe teren, la nici doua luni dupa ce-si anuntase retragerea din activitate.Brady le-a oferit fanilor o veste neasteptata: revine in NFL, urmand sa evolueze din nou in tricoul celor de la Tampa Bay Buccaneers, echipa pentru care a jucat in ultimele doua sezoane. In prealabil, el a facut istorie alaturi de ... citeste toata stirea