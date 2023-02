Legendarul wrestler Hulk Hogan, in baston, dupa ce a un fost coleg a dezvaluit ca "nu isi mai simte picioarele"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 06 februarie 2023, 15:38 / Actualizat luni, 06 februarie 2023 15:41Cunoscutul Hulk Hogan, fost mare wrestler, inclus in Hall of Fame, a aparut pentru prima data in public, la doar cateva zile dupa ce au aparut informatii ca are mari probleme medicale.In varsta de 69 de ani, Terrence Gene Bollea, pe numele sau real, a fost fotografiat in orasul Clearwater, din Florida, in timp ce mergea sprijinindu-se de un baston, cu toate ca reprezentatii sai au ... citeste toata stirea