Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 20 august 2023, 11:11 / Actualizat duminica, 20 august 2023 11:12Leo Grozavu, 56 de ani, antrenorul lui Poli Iasi, a prefatat in aceasta dimineata meciul cu FCSB. Tehnicianul moldovenilor e constient ca echipa lui porneste cu a doua sansa, dar vorbeste in acelasi timp despre avantajele pe care le au oaspetii de diseara.FCSB - Poli Iasi se joaca pe Arena Nationala, azi, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.rosi in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange ... citeste toata stirea