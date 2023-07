Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 30 iulie 2023, 20:55 / Actualizat duminica, 30 iulie 2023 21:15Leo Grozavu, antrenorul Politehnicii Iasi, a analizat victoria reusita de echipa sa pe terenul campioanei Farul, scor 3-1."Sunt bucuros pentru baieti, bucuros pentru rezultat. Am facut o partida buna, de angajament, exact cum Gica Hagi anticipa inainte de meci. Nu jucaseram rau nici in primele doua meciuri, dar gafele ne-au *curatat*, sa zic asa. Azi am fost mai eficienti in fata portii, ... citeste toata stirea