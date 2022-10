Leo Grozavu, favorit sa preia Poli Iasi. Presedintele Cornel Sfaiter confirma tratativele

Politehnica Iasi s-a despartit, luni seara, de antrenorul Claudiu Niculescu, dar pana la meciul cu Metaloglobus, programat sambata, ar putea avea un nou "principal".Imediat dupa rezilierea pe cale amiabila a acordului cu Niculescu, oficialii din Copou l-au contactat pe Leo Grozavu, caruia i-au facut in mod oficial o oferta pentru a prelua echipa.Leo Grozavu a fost dorit si in vara de Poli IasiPoli Iasi l-a dorit cu insistenta pe Leontin Grozavu si in vara acestui an, insa antrenorul in ... citeste toata stirea