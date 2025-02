Leo Grozavu, kriptonita "cainilor" * Detaliul incredibil inainte de FC Botosani - Dinamo

Articol de Liviu Manolache, Sergiu Alexandru - Publicat joi, 06 februarie 2025, 16:56 / Actualizat joi, 06 februarie 2025 17:02Dinamo spera sa plece cu cele trei puncte de la Botosani, dar pentru "caini" se anunta o misiune complicata. Asta ca urmare a prezentei lui Leo Grozavu pe banca moldovenilor.FC Botosani se afla pe locul 14 in Superliga, are un egal si o victorie in ultimele doua runde si spera ca pentru Dinamo sa continue seria negativa in fata lui Leo Grozavu.FC BOTOSANI - ... citește toată știrea