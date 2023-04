Politehnica Iasi a obtinut o victorie importanta pe terenul lui Dinamo, scor 3-1, dar nu fara emotii. De nerecunoscut in primele 40 de minute, cand a si fost condusa, trupa din Copou a egalat inainte de pauza, dar in partea a doua a controlat partida si s-a impus clar, cu doua goluri diferenta.Leo Grozavu, dupa victoria cu Dinamo: "Nu am inteles teama din primele 30 de minute. Am avut momente de amorteala"La final, antrenorul Leo Grozavu si-a felicitat elevii pentru ca au avut forta sa revina, ... citeste toata stirea