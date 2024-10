Leon Marchand a purtat o casca speciala la revenirea in competitii: "Este cineva pe care il admir si care m-a ajutat"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 18 octombrie 2024, 18:04 / Actualizat vineri, 18 octombrie 2024 18:05Leon Marchand (22 de ani), cvadruplu campion olimpic la Paris, a castigat proba de 100 m mixt la Shanghai, prima etapa de Cupa Mondiala in bazin scurt. In calificari, francezul a evoluat purtand o casca a americanului Caeleb Dressel, medaliat de noua ori cu aur olimpic.Leon Marchand, una dintre vedetele Jocurilor Olimpice de la Paris, a revenit in competitiile de inot. Francezul ... citește toată știrea