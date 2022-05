Leon Rotman, inaintat in grad dupa 49 de ani: "Ar fi trebuit sa fiu avansat de multa vreme"

Articol de Marius Margarit - Publicat vineri, 06 mai 2022, 15:38 / Actualizat vineri, 06 mai 2022 16:27Canotorul Leon Rotman (87 ani), primul campion olimpic al Romaniei si al clubului Dinamo, va fi invitatul de onoare, miercuri, la aniversarea a 74 de ani a clubului din Sos. Stefan cel Mare, unde va fi avansat in gradul de locotenent colonel.Dublu campion olimpic la Melbourne, in 1956, canotorul Leon Rotman va fi avansat in grad cu ocazia celei de-a 74-a aniversari a clubului Dinamo, unde ... citeste toata stirea