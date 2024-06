Leonard Doroftei despre averea stransa: "M-au vandut in Canada. Aveam de toate, dar nu aveam nimic"

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat miercuri, 12 iunie 2024, 11:51 / Actualizat miercuri, 12 iunie 2024 20:47Leonard "Mosu'" Doroftei (54 de ani) a desfiintat mitul potrivit caruia pugilistii strang averi din meciurile pe care le disputa la profesionism.Intrebat la Un PODCAST misto By Bursucu' daca simte ca a facut sacrificii, Doroftei a raspuns: "Da, dar le-am facut pentru ca asa am vrut eu. Stiti la ce ma refer, cand am pierdut centura. Atunci am spus: *Gata, nu mai vreau! Cand v-am ... citește toată știrea