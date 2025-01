Leonard Doroftei se intoarce in ring! Meciul de cinci stele pe care vrea sa-l organizeze: "In Romania va avea loc"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 11:15 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 12:34Leonard Doroftei (54 de ani) se pregateste de un meci de gala si e gata sa revina in ring! Adversarul "Mosului" din demonstrativ urmeaza sa fie argentinianul Raul Horacio Balbi (51 de ani)Dupa cinci ani pe care i-a petrecut in Canada alaturi de sotie si copii, Leonard Doroftei s-a intors in Romania. Si-a deschis o sala de box unde e mentor si profesor pentru cei mici, iar anul ... citește toată știrea