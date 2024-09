Liber pentru rapidisti pe stadionul din Clinceni * Nu exista sector special destinat oaspetilor

Articol de Marius Margarit - Publicat luni, 23 septembrie 2024, 16:06 / Actualizat luni, 23 septembrie 2024 17:01Rapid joaca asta-seara contra celor de la Unirea Slobozia, intr-un meci teoretic in deplasare. Dar rapidistii au sansa sa fie incurajati ca acasa.Meciul Unirea Slobozia - Rapid este programat de la ora 21:00, pe stadionul din Clinceni, si va fi transmis LIVETEXT pe GSP.RO si in transmisiune in direct pe Prima Sport 1 si Digi Sport 1Dupa ce a pierdut ultimul meci, 0-2 in Giulesti, ... citește toată știrea