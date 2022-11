Liderii, interzisi in Europa si in Liga 1 * De ce nu poate Farul sa participe in cupele europene

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 10 noiembrie 2022, 07:05 / Actualizat joi, 10 noiembrie 2022 07:21Cine conduce clasamentele din primele doua esaloane nu are dreptul la nimic. Farul nu poate participa in cupele europene, iar CSA Steaua nu va fi primita in "A" nici daca-si va pastra primul loc pana la sfarsitul stagiuniiFotbalul romanesc ramane unul in care lucrurile nu stau asa cum par sa fie. Farul e lider in prima liga, pe un loc care i-ar permite sa ... citeste toata stirea