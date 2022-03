Liderul galeriei Rapidului, derapaj grosolan la adresa unui om din staff-ul lui Mutu: "Tupeu de bulangiu! Ni se intorc mortii in pamant!"

Articol de GSP - Publicat joi, 03 martie 2022, 16:45 / Actualizat joi, 03 martie 2022 18:28Liviu Ungurean, poreclit Bocciu', unul dintre liderii galeriei celor de la Rapid, a fost protagonistul unui derapaj suburban la adresa lui Eduard Stancioiu (41 de ani), cel care va face parte din staff-ul noului antrenor Adrian Mutu.Conflictul dintre Stancioiu si galeria rapidista isi are originea in sezonul 2005-2006, cand giulestenii se aflau in lupta pentru titlu cu FCSB. Atunci, dupa un meci FCSB ... citeste toata stirea