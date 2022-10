Liderul mondial Carlos Alcaraz s-a facut de ras in Kazahstan, la prima aparitie de la cucerirea trofeului US Open

Articol de GSP - Publicat marti, 04 octombrie 2022, 14:44 / Actualizat marti, 04 octombrie 2022 15:08Carlos Alcaraz (19 ani), lider in clasamentul ATP, a fost eliminat in primul tur in Kazahstan! El a fost invins de David Goffin (31 de ani, 66 ATP) in deschiderea turneului ATP500 din Astana, scor 5-7, 3-6.La primul meci din circuit dupa triumful de la US Open, care l-a propulsat in varful clasamentului mondial, Carlos Alcaraz a pierdut surprinzator in fata belgianului David Goffin, prezent ... citeste toata stirea