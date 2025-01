Liderul Superligii a pornit negocierile pentru fotbalistul cotat la 800.000 de euro

Articol de Beno David - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 12:26 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 12:43Presa din Israel scrie ca U Cluj, liderul Superligii, a luat legatura cu Maccabi Tel Aviv pentru a-l imprumuta pe Hisham Layous, extrema stanga in varsta de 24 de ani, fotbalist in schimbul caruia campioana din Israel a platit 900.000 de euro in vara lui 2024.U Cluj cauta sa se intareasca in aceasta iarna si ar fi ochit un jucator care apartine de campioana Israelului, Maccabi Tel Aviv. ... citește toată știrea