Liderul WTA, Iga Swiatek, reactie dupa ce Amelie Mauresmo a spus ca meciurile feminine nu merita in prime-time: "Unii spun asta"

Articol de GSP - Publicat joi, 02 iunie 2022, 10:26 / Actualizat joi, 02 iunie 2022 10:26Poloneza Iga Swiatek, 21 de ani, a comentat declaratiile directorului de la Roland Garros, frantuzoaica Amelie Mauresmo, care a spus ca programeaza meciurile masculine in sesiunea de seara fiindca meciurile fetelor nu starnesc acelasi nivel de interes."Este putin dezamagitor si surprinzator pentru ca a fost si ea in WTA. In ceea ce ma priveste, este punctul meu de vedere, cred ca e mai bine sa se joace ... citeste toata stirea