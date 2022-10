Liga 2, etapa 10 | Am ajuns la jumatatea sezonului regular. De la ora 11:00 se disputa cinci meciuri, printre echipele care intra la joc fiind si trei care ocupa locuri de play-off

In etapa a 10-a se face trecerea din prima parte a sezonului regular al Ligii 2 in cea de-a doua. Fiindca si in acesta editia 2022-2023 se joaca doar meciuri tur si sunt in total 19 etape, jumatatea acestora va fi bifata la mijlocul rundei din acest weekend.Primul meci al etapei s-a desfasurat deja, vineri, cand FC Brasov si FK Miercurea Ciuc au remizat la scorul de 1-1 pe stadionul Tineretului.Sambata sunt programate sase jocuri. Cinci dintre ele se vor disputa de la ora 11:00, la Iasi, ... citeste toata stirea