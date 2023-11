Patru etape mai sunt de disputat in acest an in Liga 2, iar prima dintre ele debuteaza sambata, 4 noiembrie, de la ora 11:00, cand sunt programate sase partide din cele zece. Se va juca pe stadioane din Dumbravita, Hunedoara, Piatra Neamt, Mioveni, Drobeta Turnu Severin si Resita.Si tot astazi, dar de la ora 12:00, are loc unul dintre derby-urile rundei. La Chiajna se intalnesc Concordia si CFC Arges.Duminica sunt stabilite sa se dispute doua jocuri, la Buftea si Miercurea Ciuc, iar ultima ... citeste toata stirea