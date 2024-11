Liga 2, etapa 14 | Cinci meciuri incep de la ora 11:00, in care se numara si jocul liderului. Partida de la Resita, amanata cu o ora

Patru etape mai sunt de disputat in 2024 in Liga 2, iar prima dintre acestea a inceput deja de joi, la Mioveni, unde Campionii FC Arges a intrecut cu scorul de 1-0 pe FC Voluntari. Dupa acest meci, a doua zi, trupa ilfoveana a anuntat despartirea de Claudiu Niculescu, devenind a noua echipa in acest sezon regular care isi schimba antrenorul.Etapa a 14-a are programate urmatoarele sale jocuri pentru sambata, duminica si marti.Etapa a 14-a a Ligii 2 a debutat de joi si se termina martiOpt ... citește toată știrea