Liga 2, etapa 16 | Trei echipe dintre primele patru clasate si Steaua joaca in meciurile care incep la ora 11:00

Dupa circa doua luni si jumatate de pauza, campionatul Ligii 2, editia 2023/24, s-a reluat in aceasta saptamana, joi, cu meciul de la Chiajna dintre Concordia si Ceahlaul, un derby pentru lupta privind accederea in play-off, castigat de trupa din Piatra Neamt cu scorul de 2-1.Etapa a 16-a continua astazi, sambata, 24 februarie 2024, cu sase meciuri. Cinci dintre ele incep de la ora 11:00 si au loc la Dumbravita, Hunedoara, Resita, Mioveni si Buftea, iar ultimul are startul de la ora 11:30, la ... citește toată știrea