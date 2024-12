Liga 2, etapa 17 | Steaua a facut scorul ultimei runde din 2024, FK Miercurea Ciuc s-a impus la ultima faza. Argesul castiga derby-ul local, Resita si FC Voluntari pun pasi importanti spre play-off

Etapa 17 din Liga 2, din sezonul regular 2024-2025, ultima programata in 2024, debuteaza astazi, sambata, 14 decembrie, de la ora 11:00, si se va incheia luni, 16 decembrie.Campionatul se va relua in jurul datei de 22 februarie 2025 si vor mai fi de disputat patru runde din sezonul regular, apoi se trece la play-off si play-out.Ultima etapa a Ligii 2 din 2024 aduce un nou meci nedisputat, primul al CS Mioveni, posibil a doua echipa care abandoneaza competitia in acest sezonIn prima zi cu ... citește toată știrea