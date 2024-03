Liga 2, etapa 18 | Cinci meciuri incep la ora 11:00, cu patru echipe implicate in lupta pentru play-off. Resita are joc de totul sau nimic cu Buzaul

Penultima etapa a sezonului regular de Liga 2 a debutat de joi, la Chiajna, unde CSC Dumbravita a produs surpriza, castigand cu 2-0 meciul cu Concordia. Cele doua echipe vor evolua in play-out in partea a doua a campionatului.Sambata au loc sase meciuri. Cinci dintre ele incep de la ora 11:00, la Resita, Targu Jiu, Buftea, cu CS Tunari gazda, Targoviste si Clinceni, cu Metaloglobus gazda. De la ora 12:00 are loc o partida atractiva la Hunedoara, intre Corvinul, deja calificata in play-off cu ... citește toată știrea